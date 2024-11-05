"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 300 руб. за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сбербанк - самый крупный и устойчивый российский банк, надежность которого проверена временем, - отмечают аналитики. - Акции Сбербанка пользуются спросом у инвесторов и в нестабильные периоды в экономике или на финансовом рынке. Рентабельность банка можно оценивать относительно банковского сектора в целом. Сбербанк в среднем показывает более высокую эффективность по отрасли. Предпосылками для дальнейшего роста банка могут выступать общий рост экономики и денежной массы в стране. Дополнительный импульс к росту может предоставить развитие экосистемы Сбербанка, которая охватывает сегменты e-commerce, развлечения, фудтех, mobility и др.".

По мнению экспертов, инвестиции в акции Сбербанка - это не столько про рост, сколько про стабильный доход и дивиденды, доходность которых исторически превышала доходность по облигациям и депозитам. "В настоящее время акции Сбербанка выглядят привлекательно, учитывая их текущую рыночную оценку ниже балансовой стоимости (обычно это являлось хорошей точкой для покупки акций)", - делают вывод стратеги "Цифра брокера".

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