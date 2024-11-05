Вероятно ослабление рубля до 13,8-14 за юань на текущей неделе - "БКС МИ"

Вероятно ослабление рубля до 13,8-14 за юань на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Деятельность ЦБ пока не привела к замедлению инфляции и экономики, - отмечают аналитики Илья Федоров и Анатолий Трифонов. - Рубль за прошедшую неделю ослаб до 97,54 за доллар и 13,67 за юань. Ослабление рубля происходило за счет снижения продаж валюты экспортерами в начале месяца. В ноябре поддержка рубля со стороны интервенций сократится: Минфин и ЦБ уменьшат продажи валюты на чистой основе до 4,2 млрд руб. в день против 5,3 млрд руб. в октябре. Картина вряд ли сильно поменяется до конца года, бизнес не успеет серьезно скорректировать планы. Масла в огонь добавляет слабеющий рубль на фоне де-факто отмены обязательной продажи валюты. На этой неделе рубль может опуститься до 98-99 за доллар и 13,8-14 за юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.