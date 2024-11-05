"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВТБ с целевой ценой 90 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ВТБ - самый недорогой на основе рыночных мультипликаторов банк в секторе, - отмечают аналитики. - Это связано с низкой достаточностью капитала, низкими и нерегулярными дивидендами и дополнительными эмиссиями в пользу государства ниже рыночных цен, что размывает стоимость акционеров. После слабого 2022 года с рекордным убытком более 650 млрд руб. банк несколько кварталов подряд показывает сильные результаты. ВТБ сейчас эффективно распоряжается капиталом, по итогам 1П ROE превысил 24%. Если сохранится такой показатель ROE, ВТБ станет самой интересной идеей в банковском секторе. Недавно банк объявил о покупке доли в капитале "Почта Банк", что может поддержать рентабельность на высоком уровне".

По мнению экспертов, ВТБ может стать одним из самых интересных банков с точки зрения инвестиционной привлекательности при возвращении к выплате дивидендов, но по итогам 2024 года и 1П 2025 дивиденды ждать не стоит, поскольку у банка низкая достаточность капитала, а антициклическая надбавка с 1 июля 2025 в размере 0,25% от активов требует от ВТБ дополнительного капитала в размере около 60 млрд. руб. Чистая процентная маржа банка снижается из-за удорожания фондирования и высокой доли просроченных кредитов в портфеле, подчеркивается в обзоре.

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