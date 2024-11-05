Акции банковского сектора РФ сохраняют инвестиционную привлекательность - "Цифра брокер"

Акции банковского сектора РФ сохраняют инвестиционную привлекательность в условиях высокой ключевой ставки, среди публичных банков наиболее интересны бумаги банка "Санкт-Петербург", говорится в обзоре инвесткомпании "Цифра брокер".

"На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки эмитентов не финансовых организаций, банковский сектор, наоборот, выглядит более привлекательно, - отмечают эксперты. - Пока экономика не столкнулась с массовыми дефолтами заемщиков, банки с качественным растущим кредитным портфелем продолжат получать повышенный процентный доход. Именно поэтому больше других от высоких ставок выигрывает банк "Санкт-Петербург", у которого самая высокая доля юридических лиц в кредитном портфеле, а также недорогое фондирование, что позволяет увеличивать чистую процентную маржу на фоне высокой ключевой ставки".

По мнению аналитиков инвесткомпании, банк "Санкт-Петербург" остается, пожалуй, самой интересной идеей в банковском секторе в рамках текущей макроэкономической конъюнктуры и ужесточения денежно-кредитной политики. "Банк эффективно использует собственный капитал и поддерживает ROE выше 23%, - подчеркивают стратеги. - Рыночная оценка находится ниже стоимости балансового капитала, хотя это может отчасти оправдываться небольшим размером банка и ограниченной географией присутствия или невысокой стоимостью обязательств, в то время как инвесторы могут дисконтировать к котировках риск удорожания обязательств".

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