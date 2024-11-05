S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5870п до завершения торгов 6 ноября - Freedom Finance Global

S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5600-5870 пунктов до завершения торгов 6 ноября, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

По мнению эксперта, в фокусе внимания участников сегодняшних торгов будет старт подсчета голосов в рамках выборов в США. Из макропубликаций интерес представляет индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от ISM за октябрь (консенсус: 53,8). По мнению аналитика инвесткомпании, совпадение фактического показателя с прогнозным будет свидетельствовать об уверенном экономическом росте. Помимо этого, в фокусе окажется аукцион 10-летних казначейских облигаций США на сумму $42,0 млрд.

"Ближайшие торговые сессии будут сопровождаться всплесками торговой активности, - полагает Альмаганбетов. - Любой сюрприз от индекса PMI способен усилить волатильность. Помимо этого, ситуация на долговом рынке может оказать давление на рисковые активы в случае заметного роста доходностей. До завершения сессии 6 ноября мы ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5600-5870 пунктов. Наиболее позитивной первая реакция рынка была бы на результат, при котором любой из кандидатов в президенты показывает заметный отрыв, а Конгресс остается разделенным. Такая расстановка сил позволила бы снизить неопределенность и создать предпосылки для сбалансированной фискальной политики".

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