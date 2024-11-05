"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1406 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1406 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: 1228 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, наиболее позитивным моментом в инвестиционной истории "Транснефти" являются высокие дивиденды. Обычно компания выплачивает в виде дивидендов 50% скорректированной прибыли по МСФО. По оценкам "Финама", выплаты за 2024 год могут составить 188,9 руб. на акцию, что соответствует доходности 15,1% - привлекательное значение для защитной акции.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 1406 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1228 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Компания транспортирует более 80% всей нефти и около 30% всех нефтепродуктов в России.

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