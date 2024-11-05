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Главная / Мнения аналитиков / Фундаментальные факторы выступают в пользу дальнейшего роста котировок Brent - "БКС МИ"
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05 ноября 2024 года 13:30
Фундаментальные факторы выступают в пользу дальнейшего роста котировок Brent - "БКС МИ"
Фундаментальные факторы выступают в пользу дальнейшего роста котировок Brent, считает эксперт БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Людмила Рокотянская. "Нефть марки Brent направляется к $75,25 за баррель, - отмечает аналитик. - Технически особых преград для развития очередной волны роста не просматривается. Следующая цель - $77,19 за баррель. - Фундаментальные факторы также пока складываются в пользу роста котировок: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, решение ОПЕК+ отсрочить запланированный с декабря рост добычи, надвигающийся на Мексиканский залив ураган, потенциальный разворот индекса доллара DXY". Выборы в США на этой неделе, по мнению Рокотянской, остаются сильнейшим фактором, от которого будет зависеть динамика всех рынков. Второе значимое событие - решение ФРС по ставке. Экономисты ожидают снижения ставок на 0,25%. Третье событие заседание Всекитайского собрания народных представителей, указывает аналитик. В последний день заседания власти могут объявить о дополнительных стимулах для экономики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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