SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги HeadHunter и добавив "Ленту".

Таким образом, в текущую подборку вошли ЦИАН, "Черкизово", "НоваБев Групп", "Софтлайн", банк "Санкт-Петербург", "Лента", "Соллерс", "НМТП", "Совкомфлот", "Аэрофлот", Henderson и "МД Медикал Груп".

"После восстановления в сентябре котировки компаний средней и малой капитализации падали весь октябрь на фоне роста ключевой ставки. А в последний день месяца индекс и вовсе обновил минимум с марта 2023 года. На этом фоне в подборку добавили "Ленту" и убрали HeadHunter. "Лента" опубликовала сильные операционные и финансовые результаты за третий квартал. Полагаем, что ставка компании на экспансию "Монетки" оправдывает себя".

Что касается акций HeadHunter, то среднесрочные драйверы в них, по оценке экспертов, реализовались: компания завершила редомициляцию и объявила о дивидендах с дивдоходностью более 20%.

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