Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Мосбиржи

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 250 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за октябрь 2024 года. Совокупный оборот на всех площадках в октябре вырос на 3% г/г (+18% м/м), в основном за счет денежного рынка (+29% г/г и +27% м/м), - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - На наш взгляд, в 2024 году Мосбиржа способна показать рост комиссионных доходов на 10% г/г и выше. Перспективы роста комиссионных и процентных доходов позволяют рассчитывать на дальнейший рост чистой прибыли по итогам 2024 года, даже с учетом планируемого ускорения роста расходов в текущем году".

По расчетам экспертов, после недавней коррекции рынка акции "Мосбиржи" оцениваются с форвардным коэффициентом P/E на уровне 5,2x, при средних исторических значениях этого мультипликатора 10-11x. Однако, с поправкой на текущий уровень процентных ставок, акции Мосбиржи, на взгляд Кипниса и Николаева, не выглядят существенно недооцененными - форвардный earnings yield по акциям "Мосбиржи" составляет около 19,2%, а премия к длинным ОФЗ соответствует историческим уровням.

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