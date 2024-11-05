Пара рубль/юань вряд ли вернется к отметкам ниже 13,6 руб./юань в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань вряд ли вернется к отметкам ниже 13,6 руб./юань в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам недели ослабился. Такую динамику российская валюта показывала на фоне окончания налогового периода, из-за чего предложение валюты на рынке сравнительно снизилось, - пишут эксперты банка. - Во вторник утром курс CNY/RUB подскочил к 13,76 руб./юань. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. На этой неделе Минфин анонсирует ноябрьский объем операций с валютой по бюджетному правилу. Рост чистых продаж юаней способен временно поддержать рубль, но вряд ли курс в ближайшее время сможет вернуться ниже 13,6 руб./юань".

Аналитики отмечают, что в данное время фьючерсы Brent торгуются у $75,1/барр. На их взгляд, в ближайшие дни есть риски усиления волатильности на сырьевом рынке, и котировки рискуют вновь на время уходить к $74/барр.

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