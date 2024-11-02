.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в рабочую субботу поднялся к 2600п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Компании РФ столкнулись с резким ростом неплатежей со стороны контрагентов
Российские компании в 3-м квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)....
 
Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. руб. в день
В ближайшие годы максимальный размер выплаты по больничному за один день увеличат более чем в 1,5 раза - с 4 тыс. (в 2024 г.) до 5,7 тыс. (в 2025 г.) и 6,8 тыс. рублей (в 2026 г.). В 2026 г. максимальное пособие по временной нетрудоспособности...
 
Санатории с 2025 года будут платить туристический налог
Санатории России признаны участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года должны будут, как и отели, платить туристический налог по минимальной ставке, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии...
 
02 ноября 2024 года 19:32

Рынок акций РФ в рабочую субботу поднялся к 2600п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ в рабочую субботу сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся в район 2600 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%). Просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%) и ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-1,8%) на слабых отчетах за 9 месяцев по РСБУ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2594,38 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2603,1 пункта), индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 ноября, составил 97,5499 руб. (+10,97 копейки).

Совет директоров "Роснефти" (454 рубля) 8 ноября рассмотрит рекомендации по размеру промежуточных дивидендов, сообщила компания. Также будет решен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб. Таким образом, промежуточные дивиденды могут составить около 36,5 руб. на акцию.

Промежуточные дивиденды "Роснефти" за 2023 год были выплачены в размере 30,77 руб./а., финальные - 29,01 руб./а. Общий размер дивидендов за 2023 год составил 59,78 руб./а.

Подорожали в субботу также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы").

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд рублей, следует из отчета компании. Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль компании за III квартал составила 53,93 млрд рублей. Этот показатель на 7,6% превосходит результат второго квартала (50,1 млрд рублей), но уступает на 33% третьему кварталу 2023 года (80,28 млрд рублей).

Результат квартала оказался ниже консенсуса, собранного "Интерфаксом" (58,7 млрд рублей).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года увеличился на 3,4%, до 140,1 трлн рублей со 135,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с сентябрем 2024 года объем торгов в октябре увеличился на 17,5% (со 119,2 трлн рублей).

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как передает портал "Финам.ру", согласно отчету АФК "Система" за 9 месяцев по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере почти 2,2 млрд рублей, что практически в 50 раз меньше, чем годом ранее (107,8 млрд рублей). При этом выручка компании за указанный период составила около 33 млрд рублей, что больше, чем было годом ранее - 28,2 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд руб. после 458,8 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза.

"Влияние на финансовый результат оказала переоценка стоимости находящихся на балансе ПАО "Россети" акций дочерних обществ и иных компаний. Расходы по переоценке финансовых вложений составили 65,5 млрд. руб. Переоценка носит неденежный характер, так как вызвана правилами формирования бухгалтерской отчетности", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, рынок акций РФ в отсутствие внешних ориентиров не показал сильной волатильности, при этом сохранил настрой на покупку после отката цен в начале недели. На следующей неделе пройдут президентские выборы в США, где, судя по опросам, Дональд Трамп имеет немалые шансы на победу, что может стать позитивом для рынка в краткосрочной перспективе.

По данным технического анализа, дневная "свеча" индекса МосБиржи закрылась накануне выше "свечи" четверга, что говорит о сильном настрое "быков" на рынке. Возможен рост индекса до ближайшего уровня сопротивления 2650 пунктов, считает Степанов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, за 6-дневную торговую неделю российский рынок акций понес небольшие потери, баланс покупателей и продавцов в субботу установился около 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль в последние дни приостановил ослабление, цены на нефть в пятницу пытались подойти к $75 за баррель Brent, при этом общий рыночный сантимент остается подавленным из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и жесткого сигнала регулятора на декабрьское заседание.

Будущая неделя на внешних рынках может выдаться волатильной, полагает эксперт. Ожидается череда важных событий: выборы президента США, заседания ФРС, ОПЕК+ и Всекитайского собрания народных представителей. Через цены на сырье и индекс доллара глобальные движения могут найти отклик и на российском рынке акций.

В начале недели выйдет важная статистика: в понедельник производственный индекс деловой активности (PMI) еврозоны за октябрь, во вторник - PMI для сектора услуг КНР от Caixin и сведения о торговом балансе США. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 ноября - 2550-2650 пунктов, считает Шепелев.

Эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская ожидает, что на следующей неделе нефть может продолжить восстановление после локальной коррекции от 20-дневной скользящей средней. Ближайшей целью роста для Brent выступает уровень $75,26 за баррель.

Рокотянская также отметила, что крупные нефтяные компании нарастили темпы добычи нефти в III квартале (в лидерах тенденции американская Exxon). Аналитики австралийского инвестбанка Macquarie Group считают, что в следующем году на рынок поступят дополнительные 5 млн б/с со стороны США, Гайаны, Бразилии и ряда других стран, не входящих в ОПЕК+. Банк прогнозирует Brent ниже $70 за баррель, если не произойдет каких-либо геополитических потрясений, отметила эксперт.

Экспорт нефти из Венесуэлы достиг 4-летнего максимума на фоне роста поставок в США и Индию. По данным Baker Hughes, число буровых установок в нефтегазовой отрасли США за прошедшую неделю осталось неизменным, но оказалось на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году количество установок сократилось примерно на 20% после роста на 33% в 2022 году и на 67% в 2021 году. Причина - снижение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, сложности в наращивании и обслуживании долгов на фоне высоких ставок, полагает Рокотянская.

Представитель "БКС МИ" также отметила, что чистые позиции фондов (managed money) во фьючерсах и опционах на WTI и Brent с начала октября снизились на 37% и остаются в зоне исторических минимумов. По данным на 29 октября, длинные позиции по WTI достигли нового минимума за последние 13 лет.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса. Международный бенчмарк Brent подешевел на 3,4%, североамериканский WTI - на 3,2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в субботу выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+2,1%).

Акционеры кипрской HeadHunter (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) Group Plc на внеочередном собрании 31 октября одобрили редомициляцию компании в САР Калининградской области, говорится в ее сообщении. По итогам редомициляции HeadHunter Group Plc, которая ранее являлась материнской компанией группы HeadHunter, продолжит работу под названием МКАО "Хэдхантер (SPB: HEAD) (MOEX: HEAD) Груп ПиЭлСи" (+0,4%).

Упали акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-9%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,9%).

Чистый убыток ПАО "ГК "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3,9%) по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил почти 2,8 млрд руб. после прибыли в размере 85,6 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,5%) по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составил 3,8 млрд рублей против прибыли 15,8 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания. Выручка снизилась на 7,5%, до 228,8 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,24 млрд рублей (из них 6,83 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 3,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 ноября 2024 года 19:32
Рубль по итогам торгов в рабочую субботу почти не изменился в паре с китайским юанем
Москва. 2 ноября. Китайский юань слегка подорожал на Московской бирже по итогам торгов в рабочую субботу, рубль лишь незначительно опустился после более заметного падения по итогам основной торговой недели. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,668 руб., что на 0,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 18:55
Потенциал роста акций ММК составляет 43% на горизонте года - "Т-Инвестиции"
Потенциал роста акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) составляет 43% на горизонте года, отмечается в комментарии "Т-Инвестиций". "Выручка компании в 3К24 упала на 18% кв/кв вслед за падением объемов производства на 27% кв/кв. EBITDA упала сильнее выручки (- 27% кв/кв), а...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 18:36
"Финам" установил прогнозную цену акций AbbVie на уровне $247,5
"Финам" установил прогнозную цену акций AbbVie на уровне $247,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 21,6% и рейтингу "покупать", сообщается в материале инвесткомпании. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показывают рост с опережением рынка и...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 18:16
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Татнефти" на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Чистая прибыль "Татнефти " за 3К24 по РСБУ составила 54 млрд руб. Финансовый результат по РСБУ важен в данном случае, потому что служит базой для расчета...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 17:31
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Amazon на уровне $190
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Amazon.com Inc. на уровне $190 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 4% и рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании. "Аmazon опубликовал финансовые результаты за 3К 2024, которые оказались лучше ожиданий рынка. Однако...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 16:44
Торговый диапазон для пары рубль/юань на ноябрь составляет 13,2-13,7 руб. - УК "Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/юань на ноябрь составляет 13,2-13,7 руб./юань, для пары рубль/доллар - 94-98 руб./$1, полагает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Российская валюта начинает месяц со снижения, а биржевая котировка CNYR/RUB превышает 13,6 руб./юань, - отмечает эксперт в...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 16:02
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы рынка золота
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы рынка золота в целом и российской золотодобывающей индустрии в частности, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), мировой спрос на золото продемонстрировал рост на 5% в третьем...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 15:48
Рубль в ходе малоактивных торгов рабочей субботы перешел к небольшому повышению в паре с юанем
Москва. 2 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка дешевеет на Московской бирже в субботу днем, рубль немного укрепляется в ходе малоактивных торгов. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,651 руб., что на 0,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 15:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $143,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 39,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Компания отчиталась за квартал...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 14:14
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,6%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa,...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 13:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1290 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целью 1290 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1119 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания увеличила долю в группе...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 12:42
Цена газа спот на TTF может упасть ниже $400 за тыс. куб. м до конца года - Freedom Finance Global
Цена газа спот на TTF может упасть ниже $400 за тыс. куб. м до конца текущего года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "По состоянию на начало ноября 2024 года подземные газовые хранилища (ПГХ) в странах ЕС заполнены на 95,2%, согласно данным GIE (Gas Infrastructure...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 11:58
"Финам" сохраняет рейтинг акций MTR на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций MTR Corporation на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью 35,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 26,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Несмотря на сложный внешний фон, крупные компании...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 11:43
Рынок акций РФ утром подрос к 2590п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом и Русалом
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в рабочую субботу сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся в район 2590 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%) на слабом отчета за 9 месяцев по РСБУ.    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 11:25
"Финам" позитивно оценивает перспективы цены акций Совкомфлота
"Финам" позитивно оценивает перспективы цены акций "Совкомфлота", сохраняя рейтинг "покупать" с целевой ценой 140,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 52% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы позитивно смотрим на акции "Совкомфлота", -...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.