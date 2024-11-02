Рубль по итогам торгов в рабочую субботу почти не изменился в паре с китайским юанем

Москва. 2 ноября. Китайский юань слегка подорожал на Московской бирже по итогам торгов в рабочую субботу, рубль лишь незначительно опустился после более заметного падения по итогам основной торговой недели. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,668 руб., что на 0,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и вторник на 10,97 копейки, до 97,5499 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,11 копейки, до 106,1426 руб./EUR1.

Рубль после негативного старта резко укрепился к юаню, но вскоре сдал позиции, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина. Он отмечает, что в ходе торгов субботы, китайская валюта сначала смогла установить трехнедельный максимум немного выше 13,7 руб., однако затем ощутимо откатилась от достигнутых вершин.

"Нисходящая динамика рубля в целом сохраняется, хотя она остается неустойчивой. Это движение развивается с середины прошлого месяца после хорошего отскока котировок рубля от новых годовых минимумов. Главным негативом по-прежнему выступает ослабление экспорта из-за санкций и снижения нефтяных цен. Это усугубляется постепенным восстановлением импорта по мере адаптации компаний к ужесточению санкционного режима. В результате усиливается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - полагает Бабин.

Торговый диапазон для пары "юань-рубль" на ноябрь составляет 13,2-13,7 руб./юань, для пары "доллар-рубль" - 94-98 руб./$1, полагает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Российская валюта начинает месяц со снижения, а биржевая котировка "юань-рубль" превышает 13,6 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - Против рубля с начала сентября играют низкие цены на нефть - временное ухудшение конъюнктуры на рынке нефти создает негативный фон для краткосрочных перспектив рубля. Кроме того, ослаблению рубля способствует смягчение нормативов по возврату валютной выручки, которое упрощает расчеты за импорт. Объем импорта, согласно текущей статистике, не снижается, что также является одним из факторов ослабления рубля. Не исключено, что снижение курса национальной валюты также может быть обусловлено оттоком капитала".

Высокие процентные ставки, в свою очередь, ограничивают ослабление рубля, повышая привлекательность рублевых активов и сдерживая спрос на импорт, подчеркивает Ващелюк. "Кроме того, в условиях снижения цен на нефть уменьшается объем иностранной валюты, которую покупает Минфин в рамках бюджетного правила, - добавляет аналитик. - Это также снижает давление на рубль. В ноябре курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 94-98 руб., курс юаня - 13,2-13,7 руб.".

Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3%, до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в субботу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 ноября упала на 20 базисных пунктов - до 20,37% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась в субботу на 7 базисных пунктов - до 19,03% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в субботу составила 17,89% годовых.