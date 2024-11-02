"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы рынка золота в целом и российской золотодобывающей индустрии в частности, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), мировой спрос на золото продемонстрировал рост на 5% в третьем квартале 2024 года. Потребление золота впервые превысило $100 млрд. Причиной роста спроса выступает переход ФРС США к циклу снижения. Также присутствует мировая геополитическая неопределенность, которая также включает президентские выборы в США. В дальнейшем, возможно, что опасения касательно растущего государственного долга США и неопределенность касательно проведения фискальных мероприятий, направленных на снижение долга, могут стать дополнительным драйвером движения цен на золото", - пишут эксперты.

Стратеги сервиса в в целом положительно смотрят на перспективы рынка золота в целом и на золотодобывающую отечественную индустрию в частности, выделяя "Полюс" в качестве флагмана отрасли.

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