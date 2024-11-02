Рубль в ходе малоактивных торгов рабочей субботы перешел к небольшому повышению в паре с юанем

Москва. 2 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка дешевеет на Московской бирже в субботу днем, рубль немного укрепляется в ходе малоактивных торгов. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,651 руб., что на 0,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фундаментальных факторов для укрепления рубля в данное время недостаточно, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль в пятницу потерял 0,6% относительно биржевого юаня, пара "юань-рубль" закрылась под 13,66 руб. Формально максимумы октября не обновлены, а техническая перекупленность инвалюты сохраняется, - пишет эксперт. - Правда, фундаментальных факторов за укрепление рубля недостаточно. Жесткая ДКП ЦБ обычно поддерживает рубль, но нацвалюта, несмотря на рекордное повышение ключевой ставки, по-прежнему на годовом дне. Здесь больше играют негативные факторы курса рубля: от снижения экспорта и восстановления импорта до сокращения нормативов репатриации выручки экспортеров и сжатия ЦБ юаневой ликвидности".

Относительно внебиржевых доллара и евро рубль также ослаб: доллар обновил максимумы года - 97,44 руб./$1, а евро подорожал на 0,3%, до 105,84 руб./EUR1. По оценкам Зельцера, инвалюты перекуплены, а рубль перепродан. И до конца года курсы инвалют видятся аналитику на 2% ниже текущих.

Вероятный курс рубля на конец 2024 года - около 95 руб./$1 и 13,3 руб./юань, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"В последние несколько недель рубль сильно подешевел, и значительное колебание курса инвесторы, на наш взгляд, приняли как данность, - пишет эксперт. - Полагаем, российская валюта сдала позиции под влиянием ряда спекулятивных факторов: мощного оттока капитала из российских активов (прямых иностранных и портфельных инвестиций), падения продаж валюты и высоких ставок фондирования в юанях. Мы расцениваем эту ситуацию как "новую нормальность" и пересматриваем среднесрочные валютные прогнозы, учитывая вероятность дальнейшего интенсивного оттока капитала в четвертом квартале 2024 года и в 2025 году".

Коныгин напоминает, что с сентября рубль потерял около 10% относительно доллара, поэтому маловероятно, что он сможет вырасти до предыдущего прогноза на конец декабря в размере 88 руб./$1. "Продолжат действовать такие факторы, как сокращение продаж валюты экспортерами на фоне ослабления государственных требований и мощный отток капитала, начавшийся в третьем квартале 2024 года, - полагает эксперт. - Отражая все это в своих прогнозах, мы получаем оценку курса "доллар-рубль" в конце текущего года около 95 руб./$1, а в будущем году - 98 руб./$1 ("юань-рубль" - соответственно 13,3 и 13,7 руб./юань)".

Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3%, до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.