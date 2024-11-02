"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $143,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 39,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Компания отчиталась за квартал с превышением ожиданий и по выручке, и по чистой прибыли, при этом понижение годовых прогнозов топ-менеджментом было ожидаемым с учетом ранее объявленных сделок Merck c Curon Biopharmaceutical и Daiichi Sankyo, - отмечает эксперт. - Продажи блокбастера Keytruda не разочаровали - препарат продолжал пользоваться растущим спросом для применения при таких показаниях, как тройной негативный рак молочной железы, рак почки и немелкоклеточный рак легких, а также при метастатических разновидностях онкозаболеваний. Эмитент все еще выглядит недооцененным с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) составляет 39,8%".

Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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