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02 ноября 2024 года 13:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1290 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целью 1290 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1119 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания увеличила долю в группе "Агро-Белогорье" с 22,5% до 47,5%, - указывают аналитики. - В отчете за III квартал 2024 года отметим рост выручки до 82 799 млн рублей (+6% (г/г)) и увеличение объемов производства шрота (+67%) и сырого масла (+88%) после модернизации завода в Балаково". "С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки (1130 руб.). При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1119 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск 2,73", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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