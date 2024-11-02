"Финам" сохраняет рейтинг акций MTR на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций MTR Corporation на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью 35,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 26,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Несмотря на сложный внешний фон, крупные компании транспортного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно восстанавливают свои позиции до допандемийных значений, - пишут эксперты. - Одним из важных игроков рынка является MTR Corporation. MTR сумел сохранить лидерство на рынке общественного транспорта Гонконга, где по итогам I полугодия 2024 года компания занимала 50,1% рынка. Помимо этого, компания активно развивает международный бизнес. Чистая прибыль от бизнеса компании за пределами Гонконга в I полугодии 2024 года составила 542 млн HKD, что на 180,8% больше, чем в I полугодии 2023 года".

MTR, по мнению аналитиков "Финама", имеет целью быстрый рост операционного бизнеса, для чего она увеличивает размер капиталовложений. CAPEX MTR в I полугодии 2024 года составил 7571 млн HKD, в то время как в I полугодии 2023 года данное значение составляло 4456 млн HKD, что означает рост на 45,5%.

Капитальные затраты состояли по большей части из инвестиций в новые поезда, обновление железнодорожных станций, сигнальные системы для гонконгских железных дорог, расширение гонконгских железнодорожных проектов и ремонтные работы, подчеркивается в материале инвесткомпании.

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

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