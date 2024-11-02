Рынок акций РФ утром подрос к 2590п по индексу МосБиржи во главе с Сургутнефтегазом и Русалом

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в рабочую субботу сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся в район 2590 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%) на слабом отчета за 9 месяцев по РСБУ.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2586,49 пункта (+0,5%), индекс РТС - 836,21 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составляет 97,4402 руб. (+41,76 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-3,1%, до 12,3 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как передает портал "Финам.ру", согласно отчету АФК "Система" за 9 месяцев по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере почти 2,2 млрд рублей, что практически в 50 раз меньше, чем годом ранее (107,8 млрд рублей). При этом выручка компании за указанный период составила около 33 млрд рублей, что больше, чем было годом ранее - 28,2 млрд рублей.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", рост рынка в конце недели не дает сигнала о завершении падения. Темпы низкие, и объемы торгов не дают оснований говорить о предстоящем развороте. В субботу объем торгов, скорее всего, будет низким, а волатильность вырастет. В таком случае опираться на текущую динамику при формировании прогнозов на будущее не стоит.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в пятницу рынок акций закрылся в "зеленой" зоне, начав ноябрь с роста. Тем не менее, с точки зрения технического анализа индекс МосБиржи остается ниже уровня 2600 пунктов, что является негативным сигналом. "В дальнейшем возможен тест уровня 2500 пунктов, пробитие которого откроет дорогу к уровню 2300 пунктов", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, о чем заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном "кредитном пузыре" речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний могут стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.

Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере России в октябре повысился до 50,6 пункта, указав на некоторое улучшение деловых настроений, особенно в экспорте. Тем не менее, другие важные индикаторы отражают противоположные тенденции: объемы погрузки на РЖД снижаются уже несколько месяцев - в октябре падение составило 6,2% по сравнению с октябрем 2023 года, что говорит о замедлении экономической активности. На реальном секторе начинают сказываться негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в субботу продолжит двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов. Вероятно, активность инвесторов останется низкой, несмотря на полноценный рабочий день, так как зарубежные рынки закрыты. Волатильность российских акций может резко возрасти уже в начале следующей недели.

Накануне рынок акций РФ подрос в рамках коррекции - подъем после обновления локального минимума и относительно небольшой, объем торгов свидетельствуют о том, что риск дальнейшего снижения рынка все еще сохраняется, считает аналитик.

Обыкновенные акции Сбербанка после обновления годового минимума отыграли большую часть потерь, завершив пятницу в символическом "плюсе". На протяжении последних шести дней в бумагах банка наблюдаются повышенные объемы торгов, что может свидетельствовать о постепенном закрытии позиций крупными инвесторами, полагает Головинов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса. Международный бенчмарк Brent подешевел на 3,4%, североамериканский WTI - на 3,2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в субботу выросли акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,7%).

Упали акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-8,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,1 млрд рублей (из них 914,31 млн рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 752,82 млн рублей на бумаги АФК "Система" и 624,09 млн рублей на акции "Полюса").