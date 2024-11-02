"Финам" позитивно оценивает перспективы цены акций "Совкомфлота", сохраняя рейтинг "покупать" с целевой ценой 140,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 52% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы позитивно смотрим на акции "Совкомфлота", - пишут эксперты. - Санкции со стороны недружественных стран постоянно целятся в танкеры "Совкомфлота" как одного из главных логистических операторов, перевозящего нефть и газ на экспорт. Финансовые показатели компании просели в I половине 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года, однако у "Совкомфлота" есть свои козыри в рукаве. Один из них - это законтрактованная выручка. Объем законтрактованной выручки "Совкомфлота" до 2026 года составляет $3,5 млрд, в том числе $ 1,1 млрд на 2024 год, что может поддержать компанию в трудные времена. Второе преимущество - "Совкомфлот" является одним из бенефициаров ослабления рубля, поскольку выручка компании номинирована в долларах".

Помимо этого, обладая необходимым флотом и экспертизой, "Совкомфлот", по мнению аналитиков, будет одним из бенефициаров увеличения грузооборота по Северному морскому пути (СМП). В 2022 году грузооборот по СМП превысил 34 млн тонн, а по итогам 2024 года показатель должен вырасти до 80 млн тонн и достичь 150 млн тонн к 2030 году.

"Поскольку, согласно нашим расчетам, в 2024 году финансовые результаты окажутся несколько хуже тех, что были в 2023 году, мы ожидаем, что размер дивидендов за 2024 год также снизится - до 16,7 руб. за акцию (-5,1% (г/г)), что тем не менее соответствует привлекательной дивидендной доходности 18,8%", - указывают стратеги "Финама".

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