Цена нефти сохраняет потенциал роста до уровней выше $74/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти сохраняет потенциал роста до уровней выше $74 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Геополитический фактор все еще оказывает поддержку котировкам нефти, но слабая статистика из США сдерживает дальнейший рост цен, - отмечается в обзоре банка. - При этом сейчас из-за перехода на новые месячные контракты котировки вновь ушли ниже $73/барр. В дальнейшем у них остается потенциал к возврату выше $74/барр., но на предстоящей неделе выборы в США и заседание ФРС способны заметно усилить краткосрочную волатильность на сырьевом рынке".

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