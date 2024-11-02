02 ноября 2024 года 10:30
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть по итогам недели
Москва. 2 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в субботу. Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть по итогам торгов с понедельника по пятницу.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6745 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,51 коп. выше уровня действующего официального курса.
Фундаментальных факторов для укрепления рубля в данное время недостаточно, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.
"Рубль в пятницу потерял 0,6% относительно биржевого юаня, пара CNY/RUB закрылась под 13,66 руб. Формально максимумы октября не обновлены, а техническая перекупленность инвалюты сохраняется, - пишет эксперт. - Правда, фундаментальных факторов за укрепление рубля недостаточно. Жесткая ДКП ЦБ обычно поддерживает рубль, но нацвалюта, несмотря на рекордное повышение ключевой ставки, по-прежнему на годовом дне. Здесь больше играют негативные факторы курса рубля: от снижения экспорта и восстановления импорта до сокращения нормативов репатриации выручки экспортеров и сжатия ЦБ юаневой ликвидности".
Относительно внебиржевых доллара и евро рубль также ослаб: доллар обновил максимумы года - 97,44 руб./$1, а евро подорожал на 0,3%, до 105,84 руб./EUR1. По оценкам Зельцера, инвалюты перекуплены, а рубль перепродан. И до конца года курсы видятся аналитику на 2% ниже текущих.
Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3%, до $69,49 за баррель.
По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.
Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.
Опубликовано: /Финмаркет/
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02 ноября 2024 года 17:31
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Amazon.com Inc. на уровне $190 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 4% и рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании.
"Аmazon опубликовал финансовые результаты за 3К 2024, которые оказались лучше ожиданий рынка. Однако... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:44
Торговый диапазон для пары рубль/юань на ноябрь составляет 13,2-13,7 руб./юань, для пары рубль/доллар - 94-98 руб./$1, полагает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
"Российская валюта начинает месяц со снижения, а биржевая котировка CNYR/RUB превышает 13,6 руб./юань, - отмечает эксперт в... читать дальше
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02 ноября 2024 года 16:02
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы рынка золота в целом и российской золотодобывающей индустрии в частности, говорится в комментарии аналитиков сервиса.
"По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), мировой спрос на золото продемонстрировал рост на 5% в третьем... читать дальше
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02 ноября 2024 года 15:48
Москва. 2 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка дешевеет на Московской бирже в субботу днем, рубль немного укрепляется в ходе малоактивных торгов. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,651 руб., что на 0,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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02 ноября 2024 года 15:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $143,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 39,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Компания отчиталась за квартал... читать дальше
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02 ноября 2024 года 14:14
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,6%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa,... читать дальше
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02 ноября 2024 года 13:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целью 1290 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1119 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Компания увеличила долю в группе... читать дальше
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02 ноября 2024 года 12:42
Цена газа спот на TTF может упасть ниже $400 за тыс. куб. м до конца текущего года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"По состоянию на начало ноября 2024 года подземные газовые хранилища (ПГХ) в странах ЕС заполнены на 95,2%, согласно данным GIE (Gas Infrastructure... читать дальше
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02 ноября 2024 года 11:58
"Финам" сохраняет рейтинг акций MTR Corporation на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью 35,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста на 26,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.
"Несмотря на сложный внешний фон, крупные компании... читать дальше
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02 ноября 2024 года 11:43
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в рабочую субботу сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся в район 2590 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%) на слабом отчета за 9 месяцев по РСБУ. читать дальше
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02 ноября 2024 года 11:25
"Финам" позитивно оценивает перспективы цены акций "Совкомфлота", сохраняя рейтинг "покупать" с целевой ценой 140,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 52% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Мы позитивно смотрим на акции "Совкомфлота", -... читать дальше
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02 ноября 2024 года 10:52
Цена нефти сохраняет потенциал роста до уровней выше $74 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
"Геополитический фактор все еще оказывает поддержку котировкам нефти, но слабая статистика из США сдерживает дальнейший рост цен, - отмечается в обзоре банка. - При этом сейчас... читать дальше
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02 ноября 2024 года 10:25
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события субботы в РФ и мире. Как говорится в комментарии, в фокусе дня будут:
- ЦБ РФ опубликует доклад по денежно-кредитной политике.
- "Мосбиржа" опубликует данные по объему торгов за октябрь.
Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
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02 ноября 2024 года 09:56
Индекс Мосбиржи продолжит в субботу движение в диапазоне 2550-2600 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,9%, удержавшись выше отметки 2550 пунктов, объем торгов составил 81 млрд руб., - напоминает эксперт. - На наш взгляд, рост... читать дальше
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02 ноября 2024 года 09:37
Фундаментальных факторов для укрепления рубля в данное время недостаточно, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.
"Рубль в пятницу потерял 0,6% относительно биржевого юаня, пара CNY/RUB закрылась под 13,66. Формально максимумы октября не обновлены, а техническая перекупленность инвалюты... читать дальше
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