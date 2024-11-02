Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть по итогам недели

Москва. 2 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в субботу. Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть по итогам торгов с понедельника по пятницу.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6745 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,51 коп. выше уровня действующего официального курса.

Фундаментальных факторов для укрепления рубля в данное время недостаточно, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль в пятницу потерял 0,6% относительно биржевого юаня, пара CNY/RUB закрылась под 13,66 руб. Формально максимумы октября не обновлены, а техническая перекупленность инвалюты сохраняется, - пишет эксперт. - Правда, фундаментальных факторов за укрепление рубля недостаточно. Жесткая ДКП ЦБ обычно поддерживает рубль, но нацвалюта, несмотря на рекордное повышение ключевой ставки, по-прежнему на годовом дне. Здесь больше играют негативные факторы курса рубля: от снижения экспорта и восстановления импорта до сокращения нормативов репатриации выручки экспортеров и сжатия ЦБ юаневой ликвидности".

Относительно внебиржевых доллара и евро рубль также ослаб: доллар обновил максимумы года - 97,44 руб./$1, а евро подорожал на 0,3%, до 105,84 руб./EUR1. По оценкам Зельцера, инвалюты перекуплены, а рубль перепродан. И до конца года курсы видятся аналитику на 2% ниже текущих.

Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3%, до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.