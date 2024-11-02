Ключевые события субботы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события субботы в РФ и мире. Как говорится в комментарии, в фокусе дня будут:

- ЦБ РФ опубликует доклад по денежно-кредитной политике.

- "Мосбиржа" опубликует данные по объему торгов за октябрь.

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