Индекс Мосбиржи продолжит в субботу движение в диапазоне 2550-2600п - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит в субботу движение в диапазоне 2550-2600 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,9%, удержавшись выше отметки 2550 пунктов, объем торгов составил 81 млрд руб., - напоминает эксперт. - На наш взгляд, рост после обновления локального минимума и относительно небольшой объём торгов свидетельствуют о том, что риск дальнейшего снижения рынка все еще сохраняется. Ожидаем, что в субботу индекс Мосбиржи продолжит двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов. Вероятно, активность инвесторов останется низкой, несмотря на полноценный рабочий день, так как зарубежные рынки закрыты. Волатильность российских акций может резко возрасти уже в начале следующей недели".

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