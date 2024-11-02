Фондовые индексы США завершили неделю снижением, Brent - $73,1 за баррель

Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю в минусе. Нефть подорожала в пятницу, Brent - $73,1 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю снижением.

Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing Co. (SPB: BA) и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подскочила на 6,2% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль в третьем квартале более чем в 1,5 раза. Этот показатель, как и выручка Amazon, оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 7,8%. Производитель компьютерных компонентов зафиксировал крупный чистый убыток в третьем квартале из-за разовых списаний. Однако его квартальная выручка превзошла ожидания аналитиков. Компания также отметила "значительный прогресс" в реализации анонсированной летом программы снижения расходов на $10 млрд в год.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,3%. Скорректированная прибыль и выручка компании в четвертом финквартале превзошли ожидания экспертов. Инвесторов, однако, разочаровали продажи Apple в Китае - этот показатель уменьшился до $15,03 млрд с $15,08 млрд годом ранее, не оправдав среднего прогноза аналитиков в $16,08 млрд.

Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 2,9%. Компания зафиксировала 31%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 года при 6%-м сокращении выручки. При этом скорректированная прибыль, выручка и объем добычи Chevron превзошли прогнозы рынка.

Цена акций Boeing Co. увеличилась на 3,5%. Компания улучшила предложение по трудовому соглашению с бастующими работниками, голосование по нему пройдет в понедельник.

Рыночная стоимость Abbott Laboratories (SPB: ABT) выросла на 4,6%. Суд США вынес решение в пользу Abbott и британской Mead Johnson, отклонив претензии истца, связанные с качеством выпускаемого компаниями детского питания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу вырос на 288,73 пункта (0,69%) и составил 42052,19 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 23,35 пункта (0,41%) - до 5728,8 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 144,77 пункта (0,8%) и составил 18239,92 пункта.

Цены на нефть повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на конец сессии составила $73,1 за баррель, что на $0,29 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,23 (0,3%), до $69,49 за баррель.

По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,2%.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

"Мы готовы к войне, но мы не хотим эскалации. (...) Дело за израильтянами - если они действительно хотят продолжать, мы им ответим. Наши ракетные возможности очевидны для всех, и все в них верят, и мы доказали это в ходе наших операций", - заявил он в интервью телеканалу Al-Mayadeen.