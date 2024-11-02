Рублевые корпбонды в субботу не претерпят существенных изменений - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 2 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в рабочую субботу могут продемонстрировать смешанную и маловыраженную динамику в отсутствие внешних ориентиров, сдерживающих "быков" фактором останутся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях роста инфляции, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых), отметив, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. В целях сокращения этих показателей ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

Вышедшие вечером 30 октября данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля. При этом годовая официальная инфляция приблизилась к 8,6%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен. По ее словам, ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на это, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 ноября выросла почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,236 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,925 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,07% и составил 102,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 918,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER27" (-1,82%), "НоваБев Групп-БО-П05" (-1%) и "ГПБ-001Р-17Р" (-0,94%), а в лидерах роста - облигации "ГПБ-001Р-19Р" (+1,07%), "Почта России-БО-002P-03" (+0,76%) и "Европлан (MOEX: LEAS) ЛК-001Р-03" (+0,64%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-14R объемом 23 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 октября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 120 б.п. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с не менее 20 млрд до 23 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).

Лизинговая компания "Бизнес альянс" разместила 389 тыс. 157 облигаций серии 001Р-03, реализовав 79,05% эмиссии. Компания в феврале начала размещение выпуска заявленным объемом 492,3 млн руб. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочей день до начала купона, плюс 4% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставка текущего купона - 23% годовых. У компании действует рейтинг ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

ООО Элемент лизинг" увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд руб. до 100 млрд руб. Также у эмитента появилась возможность устанавливать цену размещения бондов (порядок ее определения), порядок расчета ставок купонов и порядок размещения для отдельного выпуска отличные от порядков, указанных в программе. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа.

АО "Вератек" (машиностроительный холдинг) 6 ноября начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет ранняя из следующих дат: 28 марта 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 26% годовых на весь срок обращения.

ООО "Альфа-лизинг" 7 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и квартальные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 300 б.п. Техразмещение запланировано на 12 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) 7 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 с офертой через 2 года индикативного объема. По выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 450 б.п. Заем станет первым выпуском, размещаемым в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 15 октября. Техразмещение запланировано на 12 ноября. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) 15 ноября с 11:00 до 16:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом не более 5 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 28,07% годовых. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Смартфакт" установило ставку 6-го купона выпуска 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Компания завершила размещение бондов в августе текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "МОЭК" установило ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 25% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,3% годовых. По займу 13 ноября предстоит исполнение оферты.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 9 млн 45 тыс. 597 облигаций серии 001Р-12 по цене 100% от номинала или 90,5% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд руб. в ноябре 2019 года. Ставки 1-10 полугодовых купонов составили 7,85% годовых. Ставки 11-12 купонов установлены на уровне 21% годовых.