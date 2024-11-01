Рубль в пятницу подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 1 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль подешевел, несмотря на уверенный рост нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6595 руб., что на 8,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 ноября на 41,76 копейки, до 97,4402 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,84 копейки, до 105,8415 руб./EUR1.

"В течение недели биржевой курс рубля торговался в узком диапазоне 13,5-13,6 руб. за юань. Более широкий шаг повышения ключевой ставки Банком России до 21%, а также прохождение пика налоговых платежей (30-31 октября) не оказали значимого влияния на курс национальной валюты. По всей видимости, как и в сентябре, экспортеры придерживали продажу валюты и выплачивали налоги с привлечением инструментов денежного рынка. Мы считаем, что в отсутствие новых драйверов поддержки биржевой курс рубля на следующей неделе будет находиться в диапазоне 13,6-13,8 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Российская валюта начинает месяц со снижения, а биржевая котировка CNYRUB превышает 13,6 руб. за юань. Против рубля с начала сентября играют низкие цены на нефть. Кроме того, ослаблению рубля способствует смягчение нормативов по возврату валютной выручки, которое упрощает расчеты за импорт. Объем импорта, согласно текущей статистике, не снижается, что также является одним из факторов ослабления рубля. Не исключено, что увеличение объема денег в экономике, обычное для конца года, может стать фактором дополнительного давления на рубль. При этом следует помнить, что затем, в начале года, рубль, как правило, укрепляется на фоне сезонного снижения спроса и экономической активности. Ослабление рубля сдерживают высокие процентные ставки. Кроме того, в условиях снижения цен на нефть уменьшается объем иностранной валюты, которую покупает Минфин в рамках бюджетного правила. Это также снижает давление на рубль. На текущей неделе не ожидаем выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96-98 руб., юаня - 13,4-13,7 руб. В конце ноября курс доллара, вероятно, будет находиться около 98 руб., курс юаня - около 13,7 руб.", - полагает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

Ключевое влияние на курс рубля по-прежнему оказывает внешняя торговля, ослабление рубля в последние месяцы обусловлено снижением экспорта и ростом импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор - это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета", - сказала Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов.

"Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счета - за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта", - отметила глава департамента ЦБ.

По ее мнению, в силу санкционных ограничений и ответных мер валютного контроля операции с капиталом играют меньшую роль в курсовой динамике, чем было раньше.

Произошедшее ослабление рубля стало одним из факторов роста инфляции, добавила Данилова. При этом влияние курса на инфляцию в силу инфляционного таргетирования стало меньше, подчеркнула она.

"Ослабление рубля тоже стало одним из факторов ускорения инфляции и, возможно, привело тоже к увеличению инфляционных ожиданий, но сработали и другие факторы. Мы видим ситуацию и на рынке труда, когда у нас остается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост заработных плат, который подстегивает рост цен в экономике, и другие факторы", - заявила глава департамента ЦБ.

Цены на нефть прибавляют порядка 1,5% на торгах в пятницу в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $73,84 за баррель, что на 1,4% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,52%, до $70,3 за баррель.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершает неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 октября прибавила 15 базисных пунктов - до 20,57% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 7 базисных пунктов - до 18,96% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 18,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась также на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 17,86% годовых.