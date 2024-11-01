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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $19,55
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01 ноября 2024 года 18:31
"Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $19,55
"Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF с $16,39 до $19,55 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 21,1% с текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании. "В начале сентября мы отмечали, что фонд BITQ все еще интересен для инвестиций и дает возможность нового входа в позицию, - напоминает аналитик Никита Степанов. - Спустя почти два месяца котировки фонда пришли к нашей целевой цене, а итоговая доходность составила более 50%. Однако криптовалютный рынок продолжает быть интересным, так как криптоцикл еще не закончен. Помимо этого, ФРС начала снижать ключевую ставку, что может сыграть на пользу рисковым активам, так как это высвободит часть ликвидности на рынок. В связи с этими факторами мы ожидаем продолжения роста котировок". Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Индекс разработан для оценки эффективности компаний, лидирующих в быстроразвивающейся криптоэкономике. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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