Акции Полюса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Полюса" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Ведущая российская золотодобывающая компания "Полюс" произвела первую тонну золота из руды Сухого Лога, являющегося крупнейшим месторождением золота в России и одним из крупнейших месторождений в мире, - отмечают эксперты. - Ранее "Полюс" раскрыл сильные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, в том числе рост выручки за 6 месяцев на 34,8% год к году (до 248,2 млрд рублей) и увеличение чистой прибыли более, чем в три раза (до 143,2 млрд рублей) на фоне роста стоимости золота".

В связи с продолжающимся ростом цен на золото, сильными финансовыми результатами компании за первое полугодие 2024 года, возможности существенного увеличения добычи золота в результате реализации проекта Сухой Лог и возможной выплате дивидендов, аналитики сервиса считают акции "Полюса" привлекательными для долгосрочного инвестора.

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