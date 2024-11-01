Вероятный курс рубля на конец 2024г - около 95 руб./$1 и 13,3 руб./юань - инвестбанк "Синара"

Вероятный курс рубля на конец 2024 года - около 95 руб./$1 и 13,3 руб./юань, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"В последние несколько недель рубль сильно подешевел, и значительное колебание курса инвесторы, на наш взгляд, приняли как данность, - пишет эксперт. - Полагаем, российская валюта сдала позиции под влиянием ряда спекулятивных факторов: мощного оттока капитала из российских активов (прямых иностранных и портфельных инвестиций), падения продаж валюты и высоких ставок фондирования в юанях. Мы расцениваем эту ситуацию как "новую нормальность" и пересматриваем среднесрочные валютные прогнозы, учитывая вероятность дальнейшего интенсивного оттока капитала в 4К24 - 2025г".

Коныгин напоминает, что с сентября рубль потерял около 10% относительно доллара, поэтому маловероятно, что он сможет вырасти до нашего, уже предыдущего, прогноза на конец декабря в USD/RUB 88 руб./$1. "Продолжат действовать такие факторы, как сокращение продаж валюты экспортерами на фоне ослабления государственных требований и мощный отток капитала, начавшийся в 3К24, - полагает эксперт. - Отражая все это в своих прогнозах, мы получаем оценку курса USD/RUB в конце текущего года около 95 руб./$1, а в будущем году - 98руб./$1 (CNY/RUB - соответственно 13,3 и 13,7 руб./юань)".

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