S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5650-5765п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5650-5765 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Большинство фьючерсов на основные индексы акций США склонны к возвращению в "зеленый сектор". Это говорит о возможности отскока. С учетом значимых релизов по рынку труда и смешанной реакции на отчеты Apple Inc. и Amazon.com Inc. прогнозируем высокий уровень волатильности. Баланс рисков оцениваем как нейтральный, не исключая возможность коррекции при сильном отчете по рынку труда. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5650-5765 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

Также Мильчакова отмечает, что в технической картине индекса S&P 500 в четверг произошли сразу несколько неблагоприятных для "быков" изменений. Торги закрылись ниже локальной восходящей трендовой линии и 20-дневной скользящей средней, RSI опустился ниже 50 пунктов. "Следим за движениями индекса широкого рынка около 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 5700 пунктов. Пробой и закрепление ниже этой отметки будет способствовать углублению коррекции. Поддержка бенчмарка находится на уровне 5670 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании.

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