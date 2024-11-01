Nikkei 225 теряет 2%

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Азиатские рынки акций в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть повышаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг снизились по итогам второй сессии подряд из-за негативных прогнозов со стороны ряда крупных компаний.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 6,1%, став лидером падения среди компонентов Dow Jones. Компания опубликовала хорошую отчетность за третий квартал, но предупредила о замедлении роста "облачного" бизнеса в текущий период.

Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) также завершила квартал с сильными результатами, но спрогнозировала повышение инфраструктурных расходов, что вызвало снижение стоимости ее бумаг на 4,1%.

Котировки акций Estee Lauder Cos. (SPB: EL) рухнула почти на 21%. Производитель косметики и парфюмерии получил чистый убыток в июле-сентябре и дал слабый прогноз на текущий квартал.

Котировки акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Apple Inc. (SPB: AAPL), которые опубликовали отчетность после окончания торгов, опустились на 3,3% и 1,8% соответственно.

Цена бумаг Uber Technologies (SPB: UBER) упала на 9,3%. Выручка компании, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале превысила ожидания, однако совокупный объем заказов разочаровал инвесторов.

Акции Merck & Co. (SPB: MRK) ушли вниз на 2,4%. Фармацевтическая компания в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 33%, а также ухудшила годовой прогноз для скорректированной прибыли.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay (SPB: EBAY) сократил чистую прибыль в прошедшем квартале вдвое, а также дал слабый прогноз выручки на октябрь-декабрь. Капитализация компании сократилась за день на 8,2%.

Между тем цена бумаг ConocoPhillips (SPB: COP) выросла на 6,4%. Нефтяная компания повысила дивиденды на 34%, а также расширила программу buyback на $20 млрд.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox (SPB: RBLX) в третьем квартале сократил чистый убыток на 14%, а также улучшил прогноз выручки на 2024 год. Котировки акций компании взлетели почти на 20%.

Стоимость Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) поднялась на 5,9%. Фармацевтическая компания в июле-сентябре увеличила выручку на 8%, что превзошло ожидания, а также улучшила прогноз скорректированной прибыли и выручки на весь 2024 год.

Акции Peloton Interactive (SPB: PTON) подскочили в цене на 27,8%. Производитель спортивных тренажеров объявил о назначении главным исполнительным директором и президентом Питера Стерна, который ранее работал в Ford и Apple. Также компания опубликовала сильную квартальную отчетность.

Котировки акций Amgen (SPB: AMGN) выросли на 1,5%. Биотехнологическая компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, при этом выручка выросла на 23% и совпала с прогнозом аналитиков.

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.

Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 216 тыс., по данным министерства труда. Это минимальный уровень с середины мая этого года.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 378,08 пункта (на 0,9%) и составил 41763,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 108,22 пункта (на 1,86%) - до 5705,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 512,78 пункта (на 2,76%) и завершил сессию на отметке 18095,15 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в пятницу, инвесторы оценивают отчеты компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Overseas Land & Investment, дорожающие на 5,8%.

Рыночная стоимость China Resources Land увеличивается на 4,8%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 4,3%, Sands China (SPB: 1928) - на 4,2%, China Hongqiao Group - на 3,4%.

Акции Li Auto (SPB: LI) дешевеют на 9%. Производитель электромобилей в третьем квартале незначительно снизил чистую прибыль, а его выручка не оправдала прогноз рынка.

Капитализация CSPC Pharmaceutical уменьшается на 8,7%, Sunny Optical Technology Group - на 3,9%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,8%, Xinyi Solar Holdings - на 2,5%.

Значение японского Nikkei 225 сокращается на 2,4%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги технологических Lasertec (-16,6%) и Socionext (-15,7%), опубликовавших слабую отчетность.

Рыночная стоимость Subaru сокращается на 10,8%, Fujitsu - на 8%, Renesas Electronics - на 5,9%.

Цена бумаг Mitsubishi Electric растет на 14,5%, Panasonic Holdings - на 9,8%, Asahi Kasei - на 5,8%, Fuji Electric - на 5,3%, AGC - на 4,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,2%.

Стоимость акций Hyundai Motor сокращается на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,8%.

Котировки бумаг Posco растут на 1,3%, Samsung Electronics - на 1,8% на сильном отчете.

Австралийский S&P/ASX 200 падает на 0,5%.

ANZ теряет 0,3% рыночной стоимости, Westpac - 0,1%.

Капитализация BHP повышается на 0,3%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $74,23 за баррель, что на $1,42 (1,95%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,65 (0,9%), до $72,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,46 (2,11%), до $70,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,65 (1%), до $69,26 за баррель.

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США", - информирует портал.

Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.