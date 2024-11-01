Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс МосБиржи топчется вокруг 2560п

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала: снижение внешних фондовых площадок нивелируется ростом цен на нефть (фьючерс на Brent поднялся до $74,4 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 2560 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2560,35 пункта (+0,01%), индекс РТС - 831,32 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составляет 97,0226 руб. (-3,04 копейки).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сохраняет цель на снижение к 2500 пунктам по индексу МосБиржи.

"Рынок приближается к последнему уровню поддержки около 2500 пунктов. Падение ниже этой отметки откроет путь индексу МосБиржи к 2300 пунктов. Признаков разворота пока не наблюдается: темпы падения цен ниже, однако нисходящий тренд все еще продолжается. Вероятно, рынку необходимо достигнуть локального минимума для новой попытки роста", - полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", ухудшение настроений на рынке акций РФ могло обусловить выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию. Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре - не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу останется в диапазоне 2540-2600 пунктов. "Учитывая утренний рост цен на нефть, маловероятно, что индекс обновит годовые минимумы", - считает он.

Накануне наибольшие потери среди ключевых бумаг понесли акции Сбербанка из-за отчетности по МСФО за III квартал. Чистая прибыль банка не оправдала ожиданий, что привело к снижению котировок акций ниже отметки 240 руб., обновивших годовые минимумы (бумаги упали к уровню июня 2023 года - прим. ИФ). Падение продолжили акции строительного сектора: акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), например, за две неполные недели снизились на 27%. Более устойчивыми выглядят бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) благодаря надеждам на сохранение дивидендов, но если на рынке будут преобладать негативные настроения, они могут последовать за остальным сектором, особенно учитывая, что дивиденды возможны только в мае, отмечает Головинов.

В США индексы акций снизились в четверг на 0,9-2,8% во главе с Nasdaq из-за негативных прогнозов со стороны ряда крупных компаний, также инвесторы оценивали блок статистики.

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $74,41 за баррель (+2,2% и +0,9% накануне), декабрьская цена WTI - $70,93 за баррель (+2,4% и +1% в четверг).

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил в четверг Axios со ссылкой на источники. "Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США", - информирует портал.

Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,23 млрд рублей (из них 1,71 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,47 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 1,44 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).