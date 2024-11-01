"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Бумаги торгуются по мультипликаторам 2025г P/BV 0,7х и P/E 3,1 или с 44-48% дисконтом к историческим средним, указывают эксперты.

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