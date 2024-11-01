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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка
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01 ноября 2024 года 11:39
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Бумаги торгуются по мультипликаторам 2025г P/BV 0,7х и P/E 3,1 или с 44-48% дисконтом к историческим средним, указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.01 ноября 2024 года 14:41
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