Вероятна среднесрочная повышенная волатильность цены акций Estee Lauder - Freedom Finance Global

Котировки акций Estee Lauder Cos., вероятно, будут демонстрировать повышенную волатильность в среднесрочной перспективе, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы оцениваем результаты компании за первый квартал и 2025 финансовый год негативно. Также Estee Lauder утвердила квартальный дивиденд, размер которого стал для инвесторов еще одним неприятным сюрпризом. Компания направит на эти цели по $0,35 на акцию, что на 53% меньше, чем кварталом ранее. Акции после публикации отчета упали на минимум за одиннадцать лет, в моменте потеряв около 20%. Причем фундаментальные драйверы роста в них отсутствуют, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Предполагаем, что инвестбанки пересмотрят свои рекомендации в отношении бумаг эмитента (сейчас средний таргет по ним находится на уровне $104 за штуку, что указывает на переоцененность). В то же время глубокая коррекция, вероятнее всего, станет стимулом для спекулятивных покупок, поэтому в среднесрочном плане котировки акций Estee Lauder будут демонстрировать повышенную волатильность".

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