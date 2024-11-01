Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка по-прежнему остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил сокращенные результаты за девять месяцев 2024 года по МСФО. Он продолжает демонстрировать устойчивый рост чистых процентных и комиссионных доходов, что представляет устойчивое ядро доходов для банковской деятельности. Однако в третьем квартале существенно выросли расходы вследствие изменения кредитного качества и произошло снижение прибыльности. Несмотря на возможное снижение прибыли по причине роста резервов вследствие жесткой денежно-кредитной политики Банка России, мы продолжаем считать акции Сбербанка привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты.

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