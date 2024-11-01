Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 2540-2600п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2540-2600 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Учитывая утренний рост цен на нефть, маловероятно, что индекс обновит годовые минимумы, говорится в комментарии эксперта.

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