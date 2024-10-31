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31 октября 2024 года 19:30

Рубль в четверг немного подорожал в паре с юанем на фоне повышения цен на нефть

Москва. 31 октября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже и немного подешевел по итогам торгов в четверг после укрепления значительную часть сессии. Рубль подорожал на фоне роста нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,575 руб., что на 2,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 ноября на 3,04 копейки, до 97,0226 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,2 копейки, до 105,5231 руб./EUR1.

"Курс российской валюты в течение текущей недели в высокой степени показывал обратную корреляцию с ценами на нефть, так как значительное падение нефтяных цен в первые дни недели привело лишь к одномоментному падению курса отечественной валюты. В дальнейшем ситуация с курсом рубля относительно стабилизировалась. Следует отметить уравнивание курсов валют на биржевом и внебиржевом рынках. В ближайшие дни возможно увеличение волатильности курсов иностранных валют, связанное с предстоящими выборами в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду вечером Росстат.

Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, а сейчас началом сезонного удорожания плодоовощной продукции и продолжением существенного роста цен на молочную продукцию, в первую очередь на сливочное масло.

С начала месяца рост цен к 28 октября составил 0,73%, с начала года - 6,55%.

Таким образом, даже до обновленного на прошлой неделе прогноза ЦБ по инфляции на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 2 процентных пунктов (п.п.), то есть в среднем по менее чем 1% роста цен в месяц в ноябре-декабре, что подразумевает средний недельный рост цен в последние два месяца года примерно на 0,2%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,8 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за 28 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 28 октября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,57% с 8,46% на 21 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и выросла до 8,61% с 8,52% на 21 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета в 4%, не допуская компромиссов, так как это максимальный уровень, который можно считать ценовой стабильностью, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы.

Говоря о ключевой ставке и ее влиянии на инфляцию, глава ЦБ отметила, что она "действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась". Однако, подчеркнула Набиуллина, ее "эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата".

Крупные экспортеры продолжают исполнять требования по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, даже выше установленных нормативов, кроме того, сообщила Набиуллина.

"Могу сказать, что несмотря на снижение норм продажи абсолютной выручки, у нас большая часть компаний репатриируют и продают даже больше, чем норматив, потому что им нужно здесь рублевые затраты осуществлять и так далее", - сказала она.

Набиуллина вновь отметила, что анализ ЦБ показывает слабое влияние этой меры на курс.

Указ о введении обязательной репатриации и продажи части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре этого года эта планка была снижена до 25%.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в июне сообщал, что требования указа исполняются компаниями почти на 100%, некоторые экспортеры даже перевыполняют его. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин также отмечал, что "основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности, практически все они возвращают валюту и продают".

Минфин РФ по-прежнему придерживается оценки исполнения федерального бюджета в 2024 году, представленной в сентябре в рамках внесения в Госдуму проекта на новую трехлетку.

"Да, до 1,7% (ВВП - ИФ)", - сказал журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев, отвечая на вопрос, актуален ли этот прогноз на данный момент. "Мы видим сейчас по исполнению, что цены на нефть пониже, чем было заложено в бюджете, ненефтегазовые доходы повыше, чем мы планировали. Пока, по нашим оценкам, мы выходим примерно совокупно на те же параметры. Но посмотрим", - пояснил замминистра.

Также он объяснил поправку, позволяющую правительству в текущем году заимствовать на внутреннем рынке сверх плана. "Это дает гибкость, потому что мы в точности не знаем, какой будет уровень остатков (бюджетных - ИФ) в конце года, соответственно, эта гибкость позволяет нам такие риски нивелировать", - сказал Колычев.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться благодаря хорошим статданным из Китая, а также на новостях о неожиданном снижении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличились на 0,96% - до $73,21 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 1,24% и составляла $69,45 за баррель.

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 515 тыс. баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, по данным министерства энергетики. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали роста резервов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 0,6 млн баррелей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление в четверг. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 октября опустилась на 12 базисных пунктов - до 20,42% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 6 базисных пунктов - до 18,89% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,71% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 17,83% годовых.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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