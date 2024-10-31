Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на понижение на рынке UST

Москва. 31 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на понижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали на 1 базисный пункт - до 70,3% от номинала (их доходность опустилась на 0,6 базисного пункта, составив 8,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году опустились в цене на 0,4 базисного пункта - до 73,43% от номинала (доходность повысилась на 0,7 базисного пункта, до 8,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 5,9 базисного пункта - до 28,97% от номинала (его доходность уменьшилась на 0,9 базисного пункта и составила 18,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году увеличились в цене на 3,1 базисного пункта - до 71,32% от номинала (их доходность упала на 1,2 базисного пункта, составив 28,5% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 66,96% от номинала (доходность уменьшилась на 2,1 базисного пункта, составив 20,86% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене на 0,1 базисного пункта, до 67,46% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,09% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 0,5 базисного пункта - до 66,66% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное понижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.

Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.