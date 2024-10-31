Индекс Мосбиржи может опуститься в ноябре ниже 2500 пунктов - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может опуститься в ноябре ниже 2500 пунктов и затем приступить к восходящей коррекции, допускает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российскому фондовому рынку предстоит провести заключительный месяц осени в ожидании новых ужесточений денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании в декабре, что представляет собой основной понижательный риск для акций, продолжающих терять привлекательность по сравнению с депозитами и облигациями, - пишет эксперт. - ЦБ РФ на октябрьском заседании дал понять, что не устанавливает определенного лимита по росту ключевой ставки и намерен бороться с высокой инфляцией (для чего, впрочем, могут быть применены новые инструменты), не давая рынкам надежды на скорое смягчение монетарных условий. На этом фоне индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2500 пунктов, но в то же время получить техническую поддержку при достижении новых локальных минимумов и приступить к восходящей коррекции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.