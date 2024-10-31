"Финам" подтверждает рейтинг акций МДМГ на уровне "покупать"

Финам" подтверждает рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать" с целевой ценой 1197 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста 38,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Операционные показатели "Мать и дитя" за 3К24 и 9М24 оказались весьма достойными, с уверенной положительной динамикой выручки по всем сегментам и направлениям деятельности, как в Москве и МО, так и в регионах, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - "Мать и дитя" по-прежнему выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения, бумага торгуется с дисконтом в размере 38,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (2024E)".

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