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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ может повысить ставку до 23% на декабрьском заседании - ПСБ
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31 октября 2024 года 15:32
ЦБ РФ может повысить ставку до 23% на декабрьском заседании - ПСБ
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23% на декабрьском заседании, если тренд на усиление инфляционных ожиданий сохранится, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен за неделю обновил максимумы с начала июля, ускорившись до 0,27% с 0,2% неделей ранее. Годовой уровень инфляции вырос до 8,6% с 8,5% на прошлых двух неделях, - указывает эксперт. - По 67 из 107 отслеживаемых позиций текущий рост цен превышает прогнозный уровень инфляции на конец года. Настолько широкого и быстрого повышения цен не было последние 2 года". Инфляция ускоряется, по мнению попова, за счет стремительного удорожания продуктов питания из-за неудачного сельхозсезона, роста издержек и устойчиво высокого спроса. "Такой рост цен на продовольствие почти гарантирует усиление инфляционных ожиданий в ноябре, - считает аналитик банка. - Если тренд сохранится, высока вероятность, что ЦБ в декабре повысит ставку до 23%. Прогноз по инфляции на конец года в 8-8,5% пока остается высоко вероятным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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