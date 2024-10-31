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Главная / Мнения аналитиков / Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825п в четверг - Freedom Finance Global
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31 октября 2024 года 13:32
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825п в четверг - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5750-5825 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику. На внешних площадках также наблюдается снижение. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как негативный и прогнозируем повышенный уровень волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825 пунктов", - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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