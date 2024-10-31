Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5750-5825 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику. На внешних площадках также наблюдается снижение. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как негативный и прогнозируем повышенный уровень волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825 пунктов", - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании.

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