Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг Fix Price

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг Fix Price, сообщается в материале аналитика Константина Белова.

"Эмитент опубликовал результаты за 3К24 по МСФО. Отчетность оказалась хуже ожиданий по показателям продаж и EBITDA, что отражает относительно слабый потребительский спрос, рост расходов на персонал и продолжающееся расширение бизнеса. В целом мы считаем результаты не лучшими и подтверждаем рейтинг "держать", - пишет эксперт.

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