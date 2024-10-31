"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент раскрыл операционные результаты за III квартал. Рост чека и числа заказов, по нашей оценке, предполагает увеличение выручки в 3К24 на 20% - почти на уровне мая-июня (24%). Компания устранила ключевую причину замедления роста в 2024 году, расширив используемые складские площади. Поэтому рассчитываем на ускорение роста в IV квартале и хорошие результаты в 2025 году. Считаем оценку в 8х Р/Е 2025п привлекательной и позитивно смотрим на акции "ВсеИнструменты.ру", - пишут эксперты.

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