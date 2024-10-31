Курс рубля останется вблизи 13,55-13,65 руб. за юань в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, в целом продолжит движение вблизи уровней 13,55-13,65 рубля за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в сложившихся условиях попробуют уйти выше $73 за баррель, говорится в комментарии экспертов.

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