Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 31 октября. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в четверг, рубль дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5805 руб. (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат.

Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, а сейчас началом сезонного удорожания плодоовощной продукции и продолжением существенного роста цен на молочную продукцию, в первую очередь на сливочное масло.

С начала месяца рост цен к 28 октября составил 0,73%, с начала года - 6,55%.

Таким образом, даже до обновленного на прошлой неделе прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 2 процентных пунктов (п.п.), то есть в среднем по менее 1% роста цен в месяц в ноябре-декабре, что подразумевает средний недельный рост цен в последние два месяца года примерно на 0,2%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,8 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за 28 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 28 октября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,57% с 8,46% на 21 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и выросла до 8,61% с 8,52% на 21 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на нефть повышаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,89 за баррель, что на 0,41% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,47%, до $68,92 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказывают позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.