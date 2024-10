Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индексы деловой активности в секторах производства и услуг Китая за октябрь от PMI;

- решение по процентной ставке Банка Японии;

- розничные продажи Германии в сентябре;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре;

- еженедельные заявки на пособия по безработице в США;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре;

- Чикагский индекс производственной активности в октябре;

- финансовые результаты Сбербанка и Fix Price за 33К24 по МСФО;

- совет директоров "Европлана" по дивидендам за 9М24;

- совет директоров HeadHunter (МКПАО "Хэдхантер") по редомициляции;

- квартальные результаты Apple Inc., Amazon.com Inc., Mastercard Inc., Merck & Co., Uber Technologies, ConocoPhillips, Intel Corp.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.