Brent торгуется выше $73/барр.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего в среду предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее, согласно данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 года 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подешевели на 10,6% по итогам торгов. Чистая прибыль производителя микрочипов в июле-сентябре выросла в 2,6 раза, выручка - на 18% и превзошла ожидания, но инвесторов разочаровал его прогноз на текущий квартал.

Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) потеряла 7,9% капитализации. Сеть ресторанов увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 24%, выручку - на 13%, однако последний показатель не оправдал прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Caterpillar (SPB: CAT) снизилась на 2,1%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в прошлом квартале снизил чистую прибыль на 11,8%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались ниже ожиданий аналитиков.

Котировки акций Estee Lauder Cos. (SPB: EL) опустились на 1,8% после новостей о назначении исполнительного президента группы Стефана де Ла Фавери на пост главного исполнительного директора со следующего года вместо Фабрицио Фреды, который возглавляет производителя косметики и парфюмерии с 2009 года и объявил о своем предстоящем уходе ранее в этом году. Таким образом, компания подтвердила информацию из опубликованного на этой неделе материала WSJ.

Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. (SMCI) сократил капитализацию на 32,7% после новостей, что EY прекращает быть его аудитором.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 2,8%. Холдинговая компания Google в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 34%, выручку - на 15%, причем оба показатели превзошли ожидания рынка.

Visa Inc. (SPB: V) прибавила 2,9% капитализации. Оператор крупнейшей в США платежной системы в минувшем финквартале нарастил чистую прибыль на 14%, а выручка и скорректированная прибыль оказались выше прогнозов аналитиков.

Бумаги Reddit Inc., владельца одноименного интернет-портала, взлетели в цене на 42%. Компания в июле-сентябре зафиксировала выручку значительно выше консенсус-прогноза и впервые с мартовского IPO получила чистую прибыль.

Рыночная стоимость Snap Inc. (SPB: SNAP) подскочила на 15,9%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток на акцию до 9 центов с 23 центов годом ранее, лучше ожиданий. Выручка выросла на 15%, до $1,37 млрд, и также превзошла прогноз. Кроме того, компания анонсировала обратный выкуп акций на сумму до $500 млн.

Прибыль без учета разовых факторов и выручка Humana Inc. (SPB: HUM) в июле-сентябре с запасом превзошли ожидания рынка, и страховщик улучшил собственный прогноз. Цена его бумаг выросла на 3,3%, несмотря на падение чистой прибыли на 42%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 42141,54 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,33% - до 5813,67 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,56% и составил 18607,93 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг, трейдеры оценивают ряд статистических отчетов, а также итоги заседания Банка Японии.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,6%.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы.

Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в четверг, были неоднородными. Темпы роста промпроизводства в стране в сентябре превзошли прогнозы, тогда как динамика розничных продаж не оправдала ожиданий.

Заметное снижение на торгах в Токио демонстрируют акции Hitachi (6,1%), Fast Retailing (-2,6%), Toyota Motor (-1,6%), SoftBank Group (-0,6%).

Стоимость бумаг производителя полупроводниковых компонентов Advantest Corp. подскочила на 6,9%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля и превысил консенсус-прогноз экспертов (50 пунктов).

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце вырос до 50,2 пункта с сентябрьских 50 пунктов. Этот индикатор, однако, оказался слабее среднего прогноза рынка, составлявшего 50,4 пункта, по данным Trading Economics.

Уверенный подъем на торгах в материковом Китае в четверг демонстрируют акции East Money Information (+9,1%), Jiangsu Hoperun Software (+6%), TCL Technology (+10%), China Greatwall Technology (+10%).

В Гонконге уверенно дорожают бумаги China Mengniu Dairy (+4,6%), China Resources Land (+4%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+2,5%). В то же время дешевеют акции Meituan (SPB: 3690) (-0,7%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,5%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

Цены на нефть повышаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина сократились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 977 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $73,02 за баррель, что на $0,47 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,43 (2%), до $72,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 (0,64%), до $69,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,4 (2,1%), до $68,61 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.