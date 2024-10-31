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31 октября 2024 года 09:31

Рублевые корпбонды в четверг продолжат умеренное снижение на ожиданиях роста ставки ЦБ РФ

Москва. 31 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут остаться под давлением продаж на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях роста инфляции и на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; фактором поддержки выступят подросшие цены на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых), отметив, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. В целях сокращения этих показателей ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

Вышедшие вечером в среду данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября и на 0,14% с 1 по 7 октября. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

ВВП США в III квартале вырос на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Минторга страны, представившего в среду предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее, согласно данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 года 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,7%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы. Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в четверг, были неоднородными. Темпы роста промпроизводства в стране в сентябре превзошли прогнозы, тогда как динамика розничных продаж не оправдала ожиданий.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля и превысил консенсус-прогноз экспертов (50 пунктов).

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце вырос до 50,2 пункта с сентябрьских 50 пунктов. Этот индикатор, однако, оказался слабее среднего прогноза рынка, составлявшего 50,4 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют позитивный импульс предыдущего дня на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК в четверг составила $72,98 за баррель (+0,6% и +2% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $69,05 за баррель (+0,7% и +2,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей, запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 977 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 октября в очередной раз сократилась относительно предыдущего торгового дня и достигла области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,852 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,509 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали смешанную динамику из-за коррекционного роста цен ряда выпусков после падения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду подрос на 0,05% и составил 102,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 919,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГПБ-001Р-19Р" (+0,96%), "АИЖК-001P-02R" (+0,96%) и "Почта России-БО-002P-03" (+0,86%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-БО-002P-02" (-0,82%), "Самолет ГК-БО-П12" (-0,52%) и "СистемаАФК-001Р-07" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 1 ноября начнет размещение дисконтных 7-летних облигаций серии 001Р-17 объемом 1 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 29 ноября 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Цена размещения составит 38,31% от номинальной стоимости облигаций, или 383,1 рубля за ценную бумагу. Как отмечается в эмиссионных документах, доходом по облигациям станет разница между номинальной стоимостью облигаций (1 тыс. рублей) и ценой их размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) с 11:00 МСК 2 ноября до 16:00 МСК 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска 5-летних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Купоны по выпускам будут фиксированными и ежемесячными, по серии БО-001Р-04 также предусмотрен дополнительный доход. Ориентир ставки 1-12-го купонов бондов БО-001Р-04 - не выше 15,00% годовых, 13-24-го купонов - не выше 14,00% годовых, 25-36-го купонов - не выше 13,00% годовых, 37-48-го купонов - не выше 12,00% годовых, 49-60-го купонов - не выше 11,00% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ? значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 - не выше 25% годовых. Техразмещение запланировано на 11 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 5-го купона облигаций серии 005P-12Р на уровне 21,5% годовых. Банк в начале октября завершил размещение выпуска с погашением 1 февраля 2028 года, реализовав 3,58% эмиссии на 537,4 млн руб. Заявленный объем выпуска составлял 15 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Ставки 2-43-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,5% годовых.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,76% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.

"НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары, дочка ООО "Пионер-лизинг") установило ставку 19-го купона 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Компания начала размещение бондов в мае 2023 года и закончила в апреле текущего года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых. Ставка текущего купона - 26% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 62-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

Владельцы облигаций АО "Росгеология" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с тем, что показатель соотношения совокупных будущих поступлений и финансовых обязательств эмитента составляет менее 1,5:1. Требования о досрочном погашении могут быть направлены в течение 15 рабочих дней с текущей даты. Эмитент обязан погасить предъявленные к погашению бумаги не позднее семи рабочих дней после окончания указанного срока. "Росгеология" в середине октября допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на сумму 6 млрд рублей. При этом 29 октября "Росгеология" выплатила очередной купон по флоатеру 001Р-02 в размере 106,02 млн рублей. "Росгеология" разместила 3-летний выпуск серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей в декабре 2023 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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