Рубль в среду слегка понизился в паре с юанем, несмотря на повышение цен на нефть

Москва. 30 октября. Китайский юань немного поднялся на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль незначительно подешевел, несмотря на рост нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6005 руб., что на 2,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 октября на 27,31 копейки, до 97,053 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,64 копейки, до 105,2211 руб./EUR1.

"Рубль в среду стабилизировался и почти не изменился в паре с китайским юанем после сильного падения в понедельник и небольшого коррекционного повышения во вторник. Тем не менее, поддержку рублю на этой неделе смог оказать остаточный спрос на рублевую ликвидность под уплату октябрьских налогов. Рост волатильности рубля в паре с китайской валютой происходит на фоне достижения накануне ценами на нефть минимальных уровней с середины сентября. Кроме того, факторами давления на рубль, помимо цен на нефть, сейчас могут быть сезонный рост импорта и пятничное повышение ЦБ стоимости юаневых свопов до размера ключевой ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Волатильность рубля в последнее время выросла из-за отсутствия биржевых торгов, но фундаментальные факторы в виде ожиданий по торговому балансу остаются прежними, поэтому прогноз по среднегодовому курсу доллара в районе 96 рублей в 2025 году остается актуальным, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

"Курс и курсообразование очень волатильны, отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи - такой вызов для банков, и поэтому курс достаточно сильно "ходит". Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты - ИФ), а с учетом фундаментальных факторов", - сказал министр.

Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли министерство еще актуальным среднегодовой прогноз в районе 96 рублей за доллар на 2025 год.

"Да (прогноз актуальный - ИФ). Два месяца назад, когда курс был 91-92 рубля за доллар, вы могли спрашивать, а не сильно ли ослабили курс (рубля в 2025 году - ИФ) в прогнозе, но мой ответ был бы тем же самым", - заявил глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб./$1, в 2025 году - 96,5 руб./$1, в 2026 году - 100,0 руб./$1, в 2027 году - 103,2 руб./$1.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2024 года доллар будет стоить 93,8 руб., евро - 102,7 руб., на конец 2025 года доллар - 98,7 руб., евро -109,6 руб., на конец 2026 года доллар - 101,1 руб., евро - 112,3 руб., на конец 2027 года доллар - 105,0 руб., евро - 117,2 руб.

Цены на нефть усилили рост вечером в среду после выхода данных об американских резервах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,8 за баррель, что на 2,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,62%, до $68,96 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей и составили 210,87 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 977 тыс. баррелей, до 112,86 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уровень резервов повысился на 681 тыс. баррелей после спада на 346 тыс. баррелей по итогам предыдущей недели.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 октября поднялась на 5 базисных пунктов - до 20,54% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 7 базисных пунктов - до 18,83% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 17,81% годовых.